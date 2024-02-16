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在華舉辦雨果獎DQ候選作家  郵件證審查涉藏涉台和歷史議題 (21:50)

去年10月在中國成都舉行的第81屆世界科幻大會揭曉的2023雨果獎，包括美籍華裔作家匡靈秀（R. F. Kuang）、加拿大籍華裔作家趙希然（Xiran Jay Zhao）、作家保羅·威摩爾（Paul Weimer）在內被排除資格，原因不明。上屆雨果獎評委會主席戴夫·麥卡蒂（Dave McCarty）當時發出的電郵近日被曝光，提及需要審查作品內容涉及「台灣」、「西藏」等敏感議題。

英國《衛報》報道，今年1月公布的雨果獎（Hugo awards）2023年評獎有關統計數據顯示，包括匡靈秀、趙希然等作者，儘管獲得足夠提名以入圍各自類別的候選名單，但被組織方認定為「不符合資格」。

雨果獎管理團隊其中一名成員戴安·雷西（Diane Lacey）把麥卡蒂的郵件內容，透露給科幻作家和記者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），兩人於本周三（2月14日）在網絡上發表了有關報道。

麥卡蒂去年6月5日在一封郵件中寫道：「我們需要特別注意作品中任何帶有敏感政治屬性的內容。不是說要細讀所有東西，但如果作品關注了中國、台灣、西藏或其它在中國可能成為話題的內容……就需要引起注意，以便我們判斷將其列入候選名單是否安全，以及法律是否要求我們做出行政決定。」

雷西對巴克利和桑福德表示：「讓我羞愧的是，我這樣（根據麥卡蒂的審查要求）做了。」雷西提到，趙希然的一部作品被認為是「對中國女皇武則天崛起的重新想象」，但她「不知道這在中國是否會是負面的」。趙希然回應稱，難以相信管理團隊中的西方成員會選擇心甘情願地參與其中。

被排除於候選人名單之外的威摩爾，則因他「曾去過西藏」。但威摩爾回應說，自己去的不是西藏，而是尼泊爾，「這甚至不是夠格的政治審查，完全是胡扯」。

雨果獎由世界科幻協會（World Science Fiction Society）管理，每年在全球不同城市舉辦的世界科幻大會（Worldcon）上揭曉頒獎。

2024年蘇格蘭格拉斯哥世界科幻大會主席麥卡勒姆-斯圖爾特（Esther MacCallum-Stewart）1月15日發表聲明，就上一屆雨果獎評獎出現的問題向公眾和當事人道歉。聲明還提到，參與上屆評獎審查的卡特·瓊斯（Kat Jones）已辭去2024年雨果獎管理層職務，並從已發布的組織方名單中被除名。 

1月31日，世界科幻大會和雨果獎的商標持有者——位于美國加州的WIP（Worldcon Intellectual Property）公司發布通告稱，WIP董事、成都世界科幻大會組委會副主席、雨果獎評選組組長麥卡蒂、WIP董事會主席、雨果獎官網/管理運營者斯坦德利（Kevin Standlee）已引咎辭職。公司對此二人，以及成都世界科幻大會的聯合主席陳石、本·亞洛（Ben Yalow）提出譴責，指上述人員的行為「損害了世界科幻大會和雨果獎的聲譽價值」。

科普作家陳石是成都市科幻協會秘書長、中國科幻研究中心執行副主任。目前中方相關部門未有回應事件。（綜合報道）

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