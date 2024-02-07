賴清德會見東京都知事  強調努力維持台海現狀穩定 (21:38)

賴清德當天以現任副總統身分，在總統府會見訪團。賴稱，國際社會肯定台灣這場選舉，「肯定台灣人民在中國的壓力之下，堅定選擇民主，並願意與國際民主社會共同創造區域的和平與穩定」；未來他將與蕭美琴副總統當選人共同努力，維護台灣安全。

小池知事致詞時恭賀賴清德在上月的總統大選取得勝利，獲選為下一任總統。小池指出，台日關係的緊密程度已超越一般友誼，尤其因為地震的關係，情誼更加深化。台日合作不僅限於防災救援，還有許多其他領域值得攜手合作，例如加強數碼領域合作。此外，她也期盼雙方共同支持台日新創產業，培養更多年輕企業家，並開創新的指標性產業。

當天，台灣總統蔡英文也在寓所接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」，蔡英文表示台灣與日本共同經歷過許多挑戰，期盼未來雙方有更多交流合作機會，讓台日關係發展愈來愈好。小池百合子感謝在日本石川縣能登半島發生地震後，台灣各界人士踴躍捐助善款，協助日本賑災。並表示，東京都相當重視防災相關訓練，也與台北市消防局有合作演練計劃。

（台灣總統府新聞稿）