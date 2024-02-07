習近平同黨外人士共迎新春  提3點希望包括唱響經濟光明論 (20:56)

習近平向各民主黨派、工商聯和無黨派人士提出3點希望。一是堅定制度自信，堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度。要切實提高政黨協商質量，不斷健全議政建言機制，有序開展民主監督，拓展發揮優勢作用的平台載體，着力提升中國新型政黨制度效能。

二是廣泛凝聚共識，助力推進中國式現代化。要圍繞中共二十大提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署繼續深入調研，更有針對性地建言獻策。全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。

三是強化政治引領，不斷提升自身建設水平。首要任務是加強思想政治建設，把牢政治方向，築牢堅持中國共產黨領導的思想政治基礎。要加強廉潔建設、領導班子建設和組織建設，切實改進思想作風和工作作風，穩步提升履職能力和水平。

習近平強調，2024年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，扎實穩健推進中國式現代化。各民主黨派、工商聯和無黨派人士要認真領會中共中央決策部署，在調查研究、協商議政、民主監督、自身建設等方面繼續努力，為推進中國式現代化貢獻智慧和力量。

全國政協主席王滬寧、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥出席這次活動。民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表陶智等應邀出席。應邀出席的還有全國政協副主席何厚鏵、梁振英等人。（新華社）