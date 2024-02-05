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全國人大財經委原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛被開除黨籍 (17:11)

中央紀委國家監委網站今（5日）發布消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫志剛開除中共黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

孫志剛因涉嫌嚴重違紀違法，去年8月接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。經查，孫志剛喪失理想信念，背棄初心使命，違背「兩個維護」政治原則，貫徹落實黨中央重大決策部署不力，陽奉陰違，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力，在幹部考察中搞非組織活動，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規多佔住房，在生活保障方面謀求特殊待遇，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違反組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；干預和插手司法活動；不重視家風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、股份認購等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，孫志剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。 （中央紀委國家監委網站）

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