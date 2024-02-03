誘新婚妻服河豚毒致死騙保  浙官被處決 (21:07)

案發2020年9月，王女士被發現倒斃家中。警方發現案件有可疑，經調查以故意殺人罪拘捕死者丈夫戴盧民，案件2021年12月1日在台州市中級法院開庭審理，庭審證實戴某在結婚時就已有騙保想法。

檢方指控，被告戴盧民因炒股、炒虛擬貨幣失敗負債260多萬元，為緩減經濟壓力，遂產生殺人騙取巨額保險金的想法。2020年4月26日，被告讓王某投保一份保額為200萬的定期壽險。在保險90日免賠期即將到期時，被告於2020年7月20日與王某結婚，同月24日讓王某將保險受益人從其父親變更為配偶戴某自己。

而在結婚前的2020年6月開始，被告通過5名女性朋友2次網購珍珠粉膠囊、5次網購河豚魚乾、4次網購河豚毒素。2020年9月11日，被告將20毫克河豚毒素裝填進兩顆珍珠粉膠囊中，次日讓王某在不知情的情況下服用該毒膠囊，且在王某反映嘔吐的情況後，再次要求王某服下第二顆毒膠囊。在誘騙王某服用毒膠囊的同時，被告還要求王某卸載手機上的微信軟件，並製造自己不在場假象。最終因王某的書店同事發現死者失蹤，9月14日上門發現對方已死亡。（澎湃新聞、上游新聞）