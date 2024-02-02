日本要求中方拆除釣島周邊浮標   汪文斌：技術故障發生漂移 (23:57)

汪文斌強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中方不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。

上川陽子提到，去年7月在釣魚島周邊「日本專屬經濟區」內發現中國浮標，首相岸田文雄去年11月與中國國家主席習近平會談時曾要求立即撤除，「儘管如此，目前仍未被撤除，令人極其遺憾」。

上月29日，日本也在東海的「日本專屬經濟區」發現了標有「中國」字樣的其他浮標。日本官房副長官森屋宏透露，日本政府向中方通報此事並要求做出說明。

中國外交部亞洲司司長劉勁松今天在福岡同日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行新一輪中日外交部亞洲司長機制性磋商，劉勁松再次表達了中方在日本福島核污染水排海和台灣問題上的嚴正立場。雙方商定繼續通過對話磋商保持溝通。

劉勁松還與日本九州地區經濟界、學界代表座談，就促進中日經貿合作與人文交流友好深入地交換了意見。

日本經濟產業相齋藤健今天在內閣會議後的記者會上稱，將要求仍全面暫停進口日本水產品的中國撤銷禁令。齋藤表示，將通過專家級別的對話，對此次報告及監測結果做出高度透明和細致的說明，將強烈要求立即撤銷禁令。（共同社、中國外交部網站）