明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

日本要求中方拆除釣島周邊浮標   汪文斌：技術故障發生漂移 (23:57)

日本外相上川陽子今天（2月2日）在記者會上表示，本月1日通過外交渠道再次強烈要求中方立即撤除在釣魚島周邊「日本專屬經濟區」內發現的中國設置的浮標。中國外交部發言人汪文斌今天回應稱，據了解，有關浮標原先設置在中國長江口附近海域，因技術故障發生漂移；中日雙方正就處理此事保持溝通。

汪文斌強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中方不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。

上川陽子提到，去年7月在釣魚島周邊「日本專屬經濟區」內發現中國浮標，首相岸田文雄去年11月與中國國家主席習近平會談時曾要求立即撤除，「儘管如此，目前仍未被撤除，令人極其遺憾」。

上月29日，日本也在東海的「日本專屬經濟區」發現了標有「中國」字樣的其他浮標。日本官房副長官森屋宏透露，日本政府向中方通報此事並要求做出說明。

中國外交部亞洲司司長劉勁松今天在福岡同日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行新一輪中日外交部亞洲司長機制性磋商，劉勁松再次表達了中方在日本福島核污染水排海和台灣問題上的嚴正立場。雙方商定繼續通過對話磋商保持溝通。

劉勁松還與日本九州地區經濟界、學界代表座談，就促進中日經貿合作與人文交流友好深入地交換了意見。

日本經濟產業相齋藤健今天在內閣會議後的記者會上稱，將要求仍全面暫停進口日本水產品的中國撤銷禁令。齋藤表示，將通過專家級別的對話，對此次報告及監測結果做出高度透明和細致的說明，將強烈要求立即撤銷禁令。（共同社、中國外交部網站）

上 / 下一篇新聞