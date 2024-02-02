2024年全國兩會開始採訪報名　歡迎中外記者採訪 (13:58)

新華社報道，今年「會議採訪以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報道提供服務」。有關安排對比2023年通知時所稱「會議採訪將綜合採用多種方式進行，包括現場採訪、網絡視頻採訪、書面採訪等，歡迎在京中外記者參加。歡迎境外記者通過網絡視頻、書面等方式進行採訪」，顯示有較大程度開放。

北京有資深傳媒人對本報表示，官方通知上的措辭改變，顯示今年兩會採訪活動是新冠疫情以來首次採訪復常，包括採訪活動主要是在現場進行，與去年每場活動僅幾個配額給傳媒抽籤不同；另外對境外傳媒臨時入境採訪也沒有去年那麼多限制，今年也重新開放國內地方記者隨團採訪兩會；並且再次在梅地亞中心設立兩會新聞中心。不過，仍不知道具體細節安排，例如重要活動會否安排記者進行核酸檢測等。

這次中外記者採訪通知在2月2日發出，2月18日截止報名。相比之下去年則十分倉促，2月16日發通知，2月22日截止報名。

第十四屆全國人民代表大會第二次會議和政協第十四屆全國委員會第二次會議，將分別於2024年3月5日和3月4日在北京開幕。（綜合報道）