昆明遭猴虐兩公貓體檢  專家：不排除被性侵  仍恐懼到極點 (23:52)

醫生介紹稱，能明顯感受到兩隻貓仍然很緊張，其中一隻貓基本不動，這是恐懼到極點的表現，另外一隻小貓則呼吸急促。醫生說，暫時檢查皮膚、眼及牙齒都有問題，首先要給牠們做一次牙科手術，但沒有發現特別嚴重的癥狀，最大仍是心理問題，目前還要等待兩隻貓度過緊張時期。

中國獸醫協會副會長劉朗指出：「這個貓牠有沒有被性侵，我個人的意見吧，不排除。這兩隻貓最大的問題，其實牠是心理問題，來源於牠之前所處的環境，被驚嚇。」

擁有425.2萬粉絲的新浪微博帳號「愛追星的小助理」上載據稱是貓接受美聯眾和動物醫院轉診中心探肛檢查的短片，稱「院長說昆明動物園的兩隻公貓被猴侵犯的可能性非常大，雖然沒有明顯撕裂，但便檢的時候貓一動不動」。

北京市黑豹野生動物保護站站長李理向「頂端新聞」表示，動物園的獼猴雖屬於家養野生動物，但依然具有危險性，不應將貓放進猴山。拍攝群猴欺凌兩貓並上載互聯網的拍攝者小張憶述，猴山裏的猴子有四十來隻，貓只有兩隻，他當時看到了猴子的暴力行為，聽到了貓的慘叫聲，才拿起手機拍攝。（綜合報道）