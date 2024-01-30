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即時兩岸

台灣抗議大陸未經溝通  啟用M503西向東航路 (23:40)

大陸民航局今天（30日）宣布2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行。台灣陸委會今晚表示，此舉未經兩岸溝通，表達嚴正抗議，要求大陸立即停止不負責任的飛航行動。

陸委會指出，大陸未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，有改變台海現狀疑慮。陸委會強調，對於大陸繼2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路後，再次未經協商公布相關作法，顯然蓄意製造兩岸不安，對此強烈抗議，如果大陸一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

台灣交通部民航局也表達遺憾並嚴正抗議。M503航路是大陸於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對；2018年初，大陸單方面片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線。

大陸國台辦發言人陳斌華今天指出，民航局取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，此舉既為緩解有關地區航班增長壓力，也進一步便利兩岸人員往來。

陳斌華表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，符合兩岸同胞共同利益。（中央社）

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