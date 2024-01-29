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即時兩岸

中方：多名留學生入境美國遭盤查滋擾甚或遣返　已向美方嚴正交涉 (11:40)

中國駐美國大使館周一（29日）表示，近期多名中國留學生在華盛頓杜勒斯國際機場入境時，遭美國邊境執法人員盤查、滋擾，並被註銷簽證遣返回國。使館稱這些留學生均持有合法證件，是在回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學時到美國，其間受到長時間詢問及被查電子設備，有人甚至被限制人身自由十多小時，禁止與外界聯絡。中方稱此做法嚴重影響中方留學生的學業，亦對帶來極大心理傷害。

使館亦認為，美方頻繁對中國留學生無端盤查甚至遣返，嚴重損害中國公民正當合法權益，與中美元首三藩市會晤關於促進兩國人文交流的共識背道而馳。中方強烈敦促美方停止錯誤做法，停止無端滋擾、盤查、遣返中方留學人員，切實將兩國元首關於支援中美人文交流，鼓勵擴大留學生規模的共識落到實處。

使館並提醒計劃來美留學的人，謹慎選擇是否從華盛頓杜勒斯國際機場入境，同時詳細瞭解美國入境政策規定，提前做好行前準備，帶齊入境資料、留存校方聯繫方式。如遇上美邊境執法人員盤查，要沉着著冷靜，理性配合，妥善應對。如遇到不公對待，要記下執法人員資訊，認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留存必要證據，事後可向美國海關和邊境保護局投訴，並聯絡中國駐美使領館尋求協助。（中國駐美大使館網站）

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