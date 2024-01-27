王毅會晤蘇利文  同意兩國元首將保持經常性聯繫 (21:41)

王毅說，今年是中美建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實；台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」；美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅指出，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。

雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。（中國外交部網站）