王毅今晤蘇利文料談紅海局勢　路透：中方要求伊朗助約束胡塞武裝 (15:17)

外交部發言人汪文斌表示，王毅應泰國副總理及外長班比邀請，將於今日至下周一（29日）訪問泰國，並在曼谷與蘇利文舉行新一輪會面。

美國白宮聲明則稱，蘇利文將於1月26日至27日在曼谷會見王毅，並稱此次會面是延續去年11月中美元首會晤時，雙方同意保持戰略溝通、負責任地處理兩國關係的承諾。

中美雙方正式公布王毅將晤蘇利文之前，《華爾街日報》周四（25日）引述消息報道，蘇利文將在會面中向王毅提出也門胡塞武裝向紅海船舶連番施襲一事，華府希望中方向支持胡塞武裝的伊朗施壓，要求伊朗敦促胡塞武裝克制。

路透社引述4名伊朗消息人士和1名知情外交官員報道，中方官員曾要求伊朗官員協助約束也門胡塞武裝針對紅海船隻的攻擊行動，否則可能損及雙邊貿易關係。

伊朗消息人士透露，最近分別在北京和德黑蘭舉行的數次會議中，雙方曾討論有關紅海襲擊事件及中伊貿易問題。有知情伊朗官員說：「基本上，中國表示『如果我方利益受到任何形式的損害，就會影響我們與德黑蘭的生意，因此請叫胡塞武裝展現克制』。」

另外，4名伊朗消息人士表示，中國向伊朗表明，萬一與中國有關的商船受襲，中方會十分失望，但中國官員未有具體說明雙方貿易關係如何受影響。（中國外交部/白宮網頁/路透社）