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李強會見日本經濟界訪華團  籲為中日合作共贏發揮積極影響 (18:24)

國務院總理李強今天（25日）在北京人民大會堂會見日本經濟團體聯合會會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生、日本商工會議所會長小林健率領的日本經濟界訪華團。日本主要企業負責人共200餘人出席。

李強表示，希望日本經濟界為中日合作共贏發揮積極影響。中國堅持對外開放的基本國策，將繼續縮減外資準入負面清單，落實好全面取消製造業領域外資準入限制，保障外資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國。希望日方更好地為在日中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

李強指出，中日各界要共同努力，重溫兩國邦交正常化的初心，堅持和平、友好、合作的正確方向，把「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處，推動中日關係重回健康發展軌道；希望日方妥善處理歷史、台灣等原則性問題。

新華社報道，日本經濟界三團體負責人表示，中國是拉動世界經濟發展的重要動力；中國經濟保持健康穩定發展，日本經濟界為此深受鼓舞，願同中方深化經貿、環境保護、綠色經濟、醫療康復等領域合作，促進雙方人員往來，共同推動區域經濟合作，為日中關係發展及亞洲和世界和平與繁榮作出積極貢獻。

日本共同社報道，日本經濟代表團向李強遞交建議書，促請中方撤銷對日本水產品的進口禁令。建議書內容還包括希望中方提高修訂後《反間諜法》的透明度，恢復疫情前的短期逗留免簽證措施；並指中美對立導致全球分裂，敦促致力改善雙邊關係。（新華社、共同社）

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