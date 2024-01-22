廣東逾百寒冷預警信號生效　連州等地跌至4°C　京港澳高速交通管制 (14:27)

廣州市受冷空氣影響，氣象災害（寒冷）Ⅲ級應急響應已啟動。在廣州珠江新城，民眾穿上厚實的冬裝。不少民眾表示，家中已使用電暖器、電暖爐等設備。廣州市民王先生說，「今早太冷了，我穿棉服出門都覺得凍。」

強冷空氣影響廣東交通，京港澳高速韶關北段氣溫明顯下降。昨日（21日）夜間至今日凌晨，京港澳高速雲岩路段最低氣溫降到零下3°C至零下1°C，有雨夾雪、大霧、凍雨，道路亦結冰。為保障行車安全，韶關市公警部門決定對京港澳高速部分路段實施臨時交通管制措施，管制解除時間視天氣變化情況而定。

同時，由於冷空氣帶來大風天氣，川島海域風浪不斷加大，台山川島海上客運、陸島貨運今日起全線停航，具體恢復運營時間另行通知。

廣東省氣象局預計，由今日至周三（24日），在強冷空氣影響下，全省大部分地區為陰雨寒冷天氣，各地氣溫逐日下降，將有大範圍的5°C及以下低溫，粵北和珠三角北部的山區最低氣溫可達0°C以下，並有冰凍；粵北高寒山區有凍雨或小雪。（中新社）