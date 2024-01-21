12省區市公布2023年GDP　9省區市增速跑贏全國 (17:18)

2023年內地各省區市經濟數據陸續出爐。據「澎湃新聞」不完全統計，截至目前，已經有12個省區市公布2023年成績單。從國內生產總值（GDP）增速看，12個省區市中有9個省區市跑贏全國，依次為海南（9.2%）、內蒙古（7.3%）、甘肅（6.4%）、吉林（6.3%）、重慶（6.1%）、山東（6.0%）、四川（6.0%）、河北（5.5%）、遼寧（5.3%）；北京（5.2%）與全國持平；湖南（4.6%）、天津（4.3%）低於全國水平。