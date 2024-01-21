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12省區市公布2023年GDP　9省區市增速跑贏全國 (17:18)

2023年內地各省區市經濟數據陸續出爐。據「澎湃新聞」不完全統計，截至目前，已經有12個省區市公布2023年成績單。從國內生產總值（GDP）增速看，12個省區市中有9個省區市跑贏全國，依次為海南（9.2%）、內蒙古（7.3%）、甘肅（6.4%）、吉林（6.3%）、重慶（6.1%）、山東（6.0%）、四川（6.0%）、河北（5.5%）、遼寧（5.3%）；北京（5.2%）與全國持平；湖南（4.6%）、天津（4.3%）低於全國水平。

國家統計局數據顯示，初步核算，2023年全年國內生產總值1260,582億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長5.2%。增速與前三季度持平。

從GDP總量看，12個省區市從高到低依次為山東（92069億元）、四川（60132.9億元）、湖南（50012.85億元）、河北（43944.1億元）、北京（43760.7億元）、遼寧（30209.4億元）、重慶（30145.79億元）、內蒙古（24627億元）、天津（16737.3億元）、吉林（13531.19億元）、甘肅（11863.8億元）、海南（7551.18億元）。

（澎湃新聞）

相關報道：內地去年經濟增長5.2%達標（1月18日）

相關字詞﹕國內生產總值GDP

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