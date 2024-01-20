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河北老幹部舉報縣書記反被捕　官媒：暴露官員目無國法　必須有人擔責 (14:28)

河北省遷西縣76歲退休官員馬樹山因舉報縣委書記，本月2日被遷西縣檢察院以誣告陷害、誹謗罪起訴。事件經媒體曝光後，最高檢下令撤訴。《河北日報》昨晚（19日）報道，河北省委正部署調查該案件的辦理情況，全面核查當事人舉報的問題，並徹查違紀違法行為。

報道稱，河北省委高度重視事件，立即部署省紀委監委、省委組織部、省委政法委、省法院、省檢察院、省公安廳等部門，派出工作組赴遷西縣，對當事人舉報的問題進行全面核查。目前，對錯誤羈押、錯誤逮捕、錯誤起訴已依法糾正，其他調查核查工作正加緊進行，一定堅持實事求是、依法依規，徹查相關違紀違法行為。

官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」周五亦發文評論事件說，「馬樹山案」暴露出一些基層官員「目無黨紀國法，任性用權」的「土皇帝」作風。從接到縣委辦代為報案到馬樹山被批准逮捕，前後加起來不到一個月，當地辦案的閃電效率充滿蹊蹺，不得不令人懷疑背後存在權力干涉司法的行徑。文章強調，馬樹山目前雖被釋放，「需要澄清的問題還很多，包括舉報是否屬實？誰下的逮捕令？這些都需要相關部門深入調查，也必須有人為此擔責」。

最高檢察院前晚（18日）已對此事作出批示，指令遷西縣檢察院以「不存在犯罪事實」為由撤回對馬樹山的起訴。（河北日報/俠客島）

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