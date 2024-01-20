中美農業聯委會第七次會議召開  美冀擴大畜牧業在華市場准入 (00:46)

唐仁健表示，中方願與美方一道，務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食和農業發展預期。維爾薩克歡迎並感謝唐仁健訪美，表示美方重視對華農業各領域合作，願與中方在聯委會機制下，照顧彼此關切，響應彼此活動，營造美中農業關系健康發展的良好氛圍。

按照會議議程，唐仁健主持氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流等合作議題，維爾薩克主持貿易便利化議題。雙方重申聯委會是兩國農業部門定期交流的重要渠道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定運行這一機制。

當天下午，唐仁健出席與美農業商協會和企業代表對話會並發表主旨演講。在美期間，唐仁健還應約會見美國貿易代表辦公室首席農業談判代表麥卡利普。

美國駐華使館網站發布美國農業部長維爾薩克的聲明，表示兩人除了着手解決還未解決的市場准入問題和美國農業利益攸關者的其他關切外，還討論了應對氣候和糧食安全挑戰的方法。

「我強調了為創新技術和實踐創造有利環境的重要性，以確保農業系統富有生產力並可持續，同時促進貿易。」維爾薩克說，「我期待着進一步的交流與合作。中國是美國的一個重要的農業出口市場。我們將繼續打造雙方關係，旨在擴大和改善美國農業和畜牧業在中國的市場准入機會。」（綜合報道）