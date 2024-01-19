「國家工程師獎」表彰大會  吳政隆等人出席 (18:36)

新華社報道，中共中央政治局常委、黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會主任蔡奇出席表彰大會並講話；中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席表彰大會並傳達習近平指示；中組部長李干傑在會上宣讀了《中共中央、國務院關於表彰國家卓越工程師和國家卓越工程師團隊的決定》；中宣部長李書磊、全國人大常委會副委員長鐵凝、國務委員兼國務院秘書長吳政隆、全國政協副主席陳武、中組部副部長姜信治、中央軍委政治工作部主任苗華出席大會；國務院副總理張國清主持大會。

其中，國務院秘書長吳政隆此前因缺席多個公開活動，一度引起外界猜測身體狀況。

大會為受表彰代表頒獎。哈爾濱電氣集團有限公司副總工程師覃大清、港珠澳大橋工程總工程師蘇權科、復興號高速列車研發創新團隊負責人周黎等獲獎代表在會上作了發言。

獲授予「國家卓越工程師」稱號的81人包括香港科技大學講座教授張利民、香港科技大學（廣州）教授蘇權科；來自企業的包括，比亞迪首席科學家廉玉波，紫金礦業首席科學家蔣開喜，中國商用飛機總工程師陳勇，寧德時代首席科學家吳凱，百度首席技術官王海峰，晶片供應商飛騰資訊技術有限公司總經理竇強等。其他主要是軍方研究機構、兵工企業和大型國企人員。

至於獲得「國家卓越工程師團隊」稱號的50個團隊，包括軍委聯合參謀部某研究團隊、殲20飛機研製團隊、海康威視創新團隊、先進飛行器技術研發團隊、中國天眼工程團隊、5G標準與產業創新團隊等。（綜合報道）