「多讀書」言論被指侮辱菲總統  毛寧：必堅決回擊任何人挑釁台灣問題 (19:50)

針對菲律賓國防部長昨（17日）指責中國外交部發言人毛寧前日在記者會上的「多讀讀書」言論侮辱菲律賓總統小馬可斯，毛寧今天（18日）回應稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，牽動14億中國人民的感情，菲方言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方表明嚴正立場是完全正當和必要的，一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。
台灣2024總統選舉本月13日結束後，菲律賓總統小馬可斯15日在社交媒體發文祝賀賴清德勝選。中國外交部部長助理農融16日召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉，毛寧當天也在記者會表示，正告菲律賓方面不要在台灣問題上玩火，「我們建議馬科斯（小馬可斯）總統多讀讀書，以正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確結論。」
另外，在今天的外交部例行記者會上，有記者提問稱，菲律賓國防部長表示菲方將與美國以及其他的盟友發展強有力的聯盟，他表示菲律賓將不允許其他國家不承認菲律賓的主張。對此，毛寧表示，對於涉海爭議，中方始終堅持通過談判協商和平解決，通過制定規則和建立機制管控爭議，在爭議解決之前，通過共同開發開展資源勘探與開采。毛寧重申，菲律賓同有關國家發展同盟關系，不得損害中方在南海的合法權益。（綜合報道）