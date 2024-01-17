明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

國統局：2023年GDP按年升5.2%　人口減208萬 (10:51)

國家統計局今日（17日）上午公布2023年全年國民經濟運行情況。2023年全年GDP按年增長5.2%，年末全國人口按年減少208萬人。

國家統計局表示，去年全年國內生產總值達1,260,582億元（人民幣，下同），按年增長5.2%。按產業分類，第一產業增加值89,755億元，按年增長4.1%；第二產業增加值482,589億元，增長4.7%；第三產業增加值688,238億元，增長5.8%。按季度分類，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%；四季度同比增長5.2%，環比增長1%。

全年全國糧食總產量69,541萬噸，比上年增加888萬噸，按年增長1.3%。全年全國規模以上工業增加值按年增長4.6%。全年服務業增加值按年增長5.8%。全年社會消費品零售總額471,495億元，按年增長7.2%。全年全國固定資產投資（不捨農戶）503,036億元，按年增長3.0%；扣除價格因素影響，增長6.4%。全年貨物進出口總額417,568億元，按年增長0.2%。全年居民消費價格（CPI）按年升0.2%。

全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，按年跌0.4個百分點。全年全國居民人均可支配收入39,218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。

人口方面，年末全國人口140,967萬人，按年減少208萬人。全年出生人口902萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。（明報記者）

相關字詞﹕國家統計局 編輯推介

上 / 下一篇新聞