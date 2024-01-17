國統局：2023年GDP按年升5.2%　人口減208萬 (10:51)

國家統計局表示，去年全年國內生產總值達1,260,582億元（人民幣，下同），按年增長5.2%。按產業分類，第一產業增加值89,755億元，按年增長4.1%；第二產業增加值482,589億元，增長4.7%；第三產業增加值688,238億元，增長5.8%。按季度分類，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%；四季度同比增長5.2%，環比增長1%。

全年全國糧食總產量69,541萬噸，比上年增加888萬噸，按年增長1.3%。全年全國規模以上工業增加值按年增長4.6%。全年服務業增加值按年增長5.8%。全年社會消費品零售總額471,495億元，按年增長7.2%。全年全國固定資產投資（不捨農戶）503,036億元，按年增長3.0%；扣除價格因素影響，增長6.4%。全年貨物進出口總額417,568億元，按年增長0.2%。全年居民消費價格（CPI）按年升0.2%。

全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，按年跌0.4個百分點。全年全國居民人均可支配收入39,218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。

人口方面，年末全國人口140,967萬人，按年減少208萬人。全年出生人口902萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。（明報記者）