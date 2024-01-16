胡海峰出任民政部副部長 (16:46)

胡海峰1972年11月出生，祖籍安徽績溪，畢業於北方交通大學、清華大學EMBA，早期曾任清華控股有限公司高級工程師、同方威視技術股份有限公司總裁。胡海峰2009年進入浙江清華長三角研究院（長三院）擔任黨委書記，為日後從政鋪路。該研究院是2003年時任浙江省委書記習近平牽頭接洽清華大學，由浙江省政府與清華大學共建的機構。

2013年5月，胡海峰掛職擔任浙江省嘉興市委副書記，3個月後正式擔任嘉興市委副書記、市委黨校校長；2014年3月轉任嘉興市委副書記、市政法委書記，更具實權。2年後，胡海峰改任嘉興市長，2018年6月調到同省麗水市，升任市委書記，迄今近6年。胡海峰執政山區「窮市」麗水期間，提出「麗水之幹」的綠色發展之路，並積極接軌長三角，該市經濟出現較快增長速度。

2022年12月，胡海峰曾被傳將升任鄭州市委書記，鄭州官方出面闢謠，並立案調查，轉載消息的鄭州各自媒體紛紛刪稿並投案。近期網上再傳他升任民政部副部長，至今天獲得證實。

胡海峰是全國人大代表，2018年首次亮相全國兩會時，不斷被採訪兩會的境外記者追問其父胡錦濤的狀況。到全國人大換屆時，他沒連任全國人大代表。不過，他也是中共二十大代表，出席了2022年的中共二十大。（綜合報道）