太平洋島國瑙魯與台灣斷交　北京：願與瑙魯在一中原則下開新篇章 (16:00)

瑙魯總統阿迪昂（David Ranibok Adeang）在瑙魯facebook官方帳號的影片中宣布與台灣斷交，為了國家和人民的「最大利益」，正尋求與中國全面恢復外交關係。瑙魯與台灣的外交關係始於1980年5月，之後在2002年7月曾與台斷交，轉而與北京建交，直到2005年，瑙魯與台灣又恢復大使級外交關係。瑙魯人口約1萬人，國土面積為21.3平方公里，是世界上最小的島國，也是世界上第三小的國家，僅大於梵蒂岡及摩納哥。

繼2023年3月26日中美洲國家洪都拉斯宣布與台灣斷交，目前台灣僅剩12個邦交國，分別為太平洋島國帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島、中美洲國家伯利茲、聖文森特和格林納丁斯、危地馬拉、海地、巴拉圭、聖露西亞（St. Lucia）、聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）、非洲國家斯威士蘭和梵蒂岡。（觀察者網/中央社/路透社/法新社）