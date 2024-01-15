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太平洋島國瑙魯與台灣斷交　北京：願與瑙魯在一中原則下開新篇章 (16:00)

台灣大選上周六（13日）結束，由民進黨賴清德當選總統。太平洋島國瑙魯（Nauru）政府周一（15日）宣布與台灣斷絕外交關係，並承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。台灣外交部今午亦宣布終止與瑙魯外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員，又批評中國大陸特意選擇台灣大選期來拉攏瑙魯。大陸外交部讚賞和歡迎瑙魯政府決定，願與瑙魯在「一個中國」原則上開啟兩國關係新篇章。

瑙魯總統阿迪昂（David Ranibok Adeang）在瑙魯facebook官方帳號的影片中宣布與台灣斷交，為了國家和人民的「最大利益」，正尋求與中國全面恢復外交關係。瑙魯與台灣的外交關係始於1980年5月，之後在2002年7月曾與台斷交，轉而與北京建交，直到2005年，瑙魯與台灣又恢復大使級外交關係。瑙魯人口約1萬人，國土面積為21.3平方公里，是世界上最小的島國，也是世界上第三小的國家，僅大於梵蒂岡及摩納哥。

繼2023年3月26日中美洲國家洪都拉斯宣布與台灣斷交，目前台灣僅剩12個邦交國，分別為太平洋島國帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島、中美洲國家伯利茲、聖文森特和格林納丁斯、危地馬拉、海地、巴拉圭、聖露西亞（St. Lucia）、聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）、非洲國家斯威士蘭和梵蒂岡。（觀察者網/中央社/路透社/法新社）

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