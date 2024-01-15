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即時兩岸

美代表團訪台晤蔡英文　望延續台美關係　維護台海和平穩定 (14:13)

台灣總統蔡英文今天（15日）接見美國跨黨派資深代表團。美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）表示，期待新政府上任延續台美關係，並共同維護台灣海峽兩岸和平穩定；美國前副國務卿斯坦伯格（James B.Steinberg）則表示，重視以和平方式解決兩岸爭端，反對任何單方面改變現狀的行為，認為這個政策對於此區域的所有人民都有利。

蔡英文說，美方在台灣選舉後立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表團訪台，意義重大，不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更突顯台美緊密堅實的夥伴關係。

台灣總統選舉周日（13日）完成，民進黨賴蕭配勝選。哈德利及斯坦伯格組成的代表團昨天（14日）抵達台北，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）隨行。

哈德利致辭恭喜台灣順利完成總統及立法委員選舉。他表示，台灣民主是世界閃亮模範，是成功的故事，並重申美國對台灣的承諾堅若磐石，「非常堅定，而且是跨黨派的」。

哈德利表示，非常期待接下來與總統當選人，以及其他參選人會面，他們要傳達美國對台灣的支持，也希望之後在台灣的政界都可以有非常緊密合作。

斯坦伯格則稱，美國數十年來的政策一致且有延續性，不管是民主黨或共和黨執政都一樣，美國和台灣的關係是非正式，但非常友好。（中央社）

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