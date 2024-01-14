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回應台灣局勢  王毅：搞「台獨」必將受到歷史和法律的嚴懲 (22:49)

正在埃及訪問的中國外交部長王毅，當地時間14日在開羅同埃及外長舒克里會談後共同會見記者。針對台灣選舉後兩岸關係和台灣局勢的看法，王毅表示，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是；「台獨」從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。

王毅強調，台灣島內誰想搞「台獨」，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲；國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對。他說，「台獨」嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸。

對於台灣選舉，王毅指出，「台灣地區選舉是中國的地方事務。不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。」

王毅表示，80年前，就在開羅，中、美、英三國發表《開羅宣言》，明確規定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」。此後，1945年中美英蘇聯合發表的《波茨坦公告》第八條規定「《開羅宣言》條款必將實施」。日本則接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。這一系列具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。（外交部網站）

 

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