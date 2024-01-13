賴清德勝選致辭要點【短片】 (21:02)

．感謝台灣人民共同寫下了民主的新頁，並向世界展現了對民主體制的珍惜。

．這場勝利，有三個重大的意義：第一個意義，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，「我們選擇站在民主這一邊」。台灣會繼續和國際民主盟友並肩同行；第二個意義，台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入，「因為我們相信，自己的總統自己選」；第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表台灣會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

．在國會選舉，民進黨沒有維持過半的席次，「這代表我們努力不夠，的確有要虛心檢討的地方」。選舉結果告訴我們，人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」。

．面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，「第一，我會深入研議兩位對手的政見和主張；第二，未來的人事佈局，我會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才；第三，未來的施政，各黨派有共識的議題，我們優先處理；第四，極待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，我會建立政策溝通平台，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數」。

．維持台海的和平穩定，將依照台灣的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和大陸展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。