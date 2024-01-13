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台灣大選︱台北西湖里投票者眾　一家三口選民最關心經濟 (14:09)

台灣2024總統副總統及立委選舉今早（13日）8時開始投票，晴朗的天氣催高投票意願，在選民結構分佈均勻、其中一個被稱大選「章魚哥」的選區台北內湖區西湖里，晨早開始陸續有選民前往投票所，午間時段投票須等候約15分鐘。

晨早出動的多為銀髮一族，至午間中青年選民漸多，也有不少父母帶小童前來，一邊講解投票過程。

黃媽媽與姐弟一家人午間抵達西湖國小票站，大約花15分鐘就完成投票。第二次大選投票的黃弟弟說「過程很順利」，不過人流較上屆少，「之前隊伍排到很後面」。現場有輪椅人士前來排隊，工作人員立刻溝通協調，讓其優先進入票站投票。

黃氏一家表示每屆選舉都出來投，就算結果未必如自己預期，第三次投大選的姐姐說「也要行使公民權利」。對於最關心議題，一家人首選經濟，「年輕人要發展」。媽媽把國防也排上榜，雖不擔心戰爭風險，「選對的人，就不會打仗」，仍認為「有國才有家」，要選好的政府保衛台灣。

西湖里隸屬立委選舉台北第四選區，該區5名候選人爭一席，藍綠派出國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜，台灣基進黨亦派出吳欣岱爭奪選票，被稱為「三姝對決」。高嘉瑜上屆以過半得票率擊敗李彥秀，今屆在吳欣岱突圍下，泛綠選票有分裂之虞。（明報記者劉曉宇）

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