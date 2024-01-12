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民進黨選前之夜南北串聯  賴清德妻子首度為夫站台 (21:28)

2024台灣大選明天投票，民進黨今（12日）晚以南北雙「選前之夜」方式串聯造勢。其中在台南的舉辦「台南迎向勝利選前之夜」，賴清德妻子也現身站台，是賴清德從政30年來，妻子吳玫如首次替賴清德站台，為台南的晚會掀起最高潮。賴清德說，台南是關鍵中的關鍵，希望開出最高得票率，台南6席立委全壘打。

主持人說，台灣總統民選以來，首次選前之夜在台南舉辦，現場已經超過6萬人。賴清德鞠躬表達感謝並說，沒有台南就沒有賴清德，過去他很榮幸可以跟大家並肩作戰（賴曾任台南市長）。他呼籲選民明天出門投票，勇敢投下守護台灣、光榮台南關鍵的一票。

而民進黨在新北市板橋第二運動場舉辦的「選前之夜」，造勢大會在晚上約7時開始，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴，總統蔡英文，行政院長陳建仁，前行政院長蘇貞昌，新北市12選區的立委候選人均到場，主辦方約8時宣布現場已有超過10萬人。

民進黨新北市立委候選人在台上致辭，近日有疑似不雅片段流出的板橋東區候選人羅致政表示，台灣歷史上每場選舉都有重要的歷史意義，2000年民眾用選票創造第一次政黨輪替，2016年同樣用選票創造新的歷史，選出台灣第一女總統，2020年再次用選票創造歷史創下總統最高票，望明日讓政權交棒給賴清德，創造現任總統執政8年後，交棒同黨總統的歷史。

民進黨新北競總主委、現任立委余天亦現身，他致詞時重申，儘管他不在不分區名單內，但那是他個人的事，指國會更重要，拜託支持者政黨票要投6號，他亦即席獻唱《母親的名字叫台灣》。

（明報記者）

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