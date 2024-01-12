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國民黨選前之夜馬英九未獲邀　朱立倫：不願他再受惡意攻擊 (15:50)

台灣選舉投票日明天（13日）登場，國民黨侯康配選前之夜今晚（12日）在新北板橋第一運動場舉行，但沒邀前總統馬英九。國民黨主席朱立倫解釋，馬英九的發言被民進黨斷章取義、造勢活動也是批馬大會，不願意馬英九再受到這樣子的惡意攻擊。

朱立倫今天在桃園市陪同國民黨立委候選人邱若華、牛煦庭和涂權吉掃街拜票。朱立倫接受媒體訪問時，被問及選前之夜造勢，名單漏掉馬英九。朱立倫說，馬英九的發言被民進黨嚴重扭曲、斷章取義，昨晚（11日）的民進黨造勢活動，從頭到尾都是批馬大會，不願馬英九再受到這樣子的惡意攻擊，所以今天集中的焦點是以公平正義對抗貪污腐化民進黨、和平安定的兩岸對抗兵凶戰危的民進黨。

馬英九今日上午陪同台北市立委候選人賴士葆進行車隊掃街，回應未受邀出席國民黨選前之夜一事，說「接到邀請我當然會去」。馬英九被問是否認為「德國之聲」發布專訪內容意思被扭曲，他回應，自己的原意很清楚，兩岸要避免戰爭，必須要先建立互信，要建立互信，必須要對話交流。

馬英九日前接受「德國之聲」訪問，表示就兩岸關係而言「必須相信習近平」，直言無論台灣如何自衛也永遠無法抵禦與大陸戰爭，「也永遠無法獲勝」。有關言論被認為傷害國民黨選情。（中央社）

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