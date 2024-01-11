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即時兩岸

中央發布美麗中國目標  2027年新能源車佔新增汽車45% (20:00)

《中共中央、國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》今天（11日）全文公布，內文提到經濟社會綠色化、低碳化高質量發展的多個中遠期目標。

到2027年，新增汽車中新能源汽車佔比力爭達到45%，老舊內燃機車基本淘汰，港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長；到2035年，鐵路貨運周轉量佔總周轉量比例達到25%左右。

到2035年，大陸自然岸線保有率不低于35%；非化石能源佔能源消費總量比重進一步提高；能源和水資源利用效率達到國際先進水平；國家公園體系基本建成，生態系統格局更加穩定；全國森林覆蓋率提高至26%，水土保持率提高至75%；全國自然保護地陸域面積佔陸域國土面積比例不低于18%。

環境治理方面，到2027年，全國細顆粒物平均濃度下降到28微克/立方米以下，各地級及以上城市力爭達標；到2035年，全國細顆粒物濃度下降到25微克/立方米以下，實現空氣常新、藍天常在。到2027年，全國地表水水質、近岸海域水質優良比例分別達到90%、83%左右，美麗河湖、美麗海灣建成率達到40%左右；到2035年，「人水和諧」美麗河湖、美麗海灣基本建成。

受污染耕地安全利用率到2027年達到94%以上，地下水國控點位Ⅰ至Ⅳ類水比例2035年達到80%以上。「無廢城市」建設比例到2027年達到60%，「無廢城市」在2035年建設實現全覆蓋，東部省份率先全域建成「無廢城市」。（新華社）

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