中美第17次國防部工作會晤　中方：台灣問題上絕不妥協退讓 (13:24)

中方強調在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣「獨立」。中方敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊，停止渲染炒作。中方還就涉及中方核心利益問題和國際熱點問題闡明嚴正立場和重大關切。

美國五角大樓則發布聲明說，美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長麥克爾·蔡斯（Michael Chase），在五角大樓會晤了中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將。

聲明說，雙方討論了兩國的防務關係，蔡斯強調保持兩軍溝通渠道開放的重要性，以防止競爭偏離為衝突。蔡斯還討論了整個印太地區運作安全的重要性，並重申美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行與航行，「安全和負責任地運作」。他還強調，美國對印太和全球盟友承諾仍然是「鋼鐵般的」。

五角大樓的聲明提到中國在南海對合法運作的菲律賓船隻的騷擾，強調尊重國際法所保障的公海航行自由的重要性。聲明亦重申，美國仍然致力於長期的一個中國政策，明確海峽兩岸和平穩定的重要性。

（中國國防部網站/美國之音）