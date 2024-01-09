商務部等發布「兩岸融合發展示範區經貿措施」　支持福建擴大對台開放合作 (13:21)

商務部官網昨（8日）晚間公布由商務部、中央台辦、國家發改委、工業和信息化部聯合印發的《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》，通知分為5個方面共14項措施，旨在支持福建「發揮對台獨特優勢、進一步擴大對台先行示範效應」。

文件提出支持福建擴大對台開放合作，推動「福建自貿試驗區」對台先行先試，支持福建用好《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）規則，支持福建加強對台招商引資；另外提出支持福建對台貿易高品質發展，提升福建對台貿易便利化水平，支持福建打造對台貿易樞紐，探索兩岸服務貿易合作新業態。

文件還提出支持福建對台合作平台建設，助力在閩台企融入國內大循環，推動福建內外貿一體化建設，支持在閩台企申報老字號，支持福建對台會展交流，促進重點區域加快融合發展。支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來，加強與金門、馬祖合作開展園區建設等。

商務部表示，通知中列舉的14項措施，將「有助於進一步加強閩台經貿交流合作，深化兩岸經貿融合發展，支持台商台企更好融入新發展格局」。

大陸去年曾發布《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見》，宣示將福建建設為「兩岸融合發展示範區」。（商務部網站）