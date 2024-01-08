深圳歡樂谷過山車碰撞事故調查公布　副總經理等3人移送司法機關 (14:15)

據深圳市紀委監委官網廉潔深圳網今日（8日）消息，深圳市紀委監委經查後，列為一般生產安全責任事故，深圳市市場監督管理局南山監管局、南山區文化廣電旅遊體育局和沙河街道辦事處均負有責任。經市紀委常委會會議研究決定，由深圳市紀檢監察機關對上述3個責任單位及9名公職人員進行追責問責。

除上述3個單位均被責令作出書面檢查，3人包括深圳歡樂谷副總經理羅某、設備部維修室經理劉某，以及潤昌公司專案技術負責人周某被移送司法機關處理。另外9名公職人員包括：深圳市市場監督管理局南山監管局局長鄭鏡雄、副局長李漢裕，特種設備安全監察科科長陳淑芬、副科長袁坤；深圳市南山區文化廣電旅遊體育局副局長歐偉濱、旅遊科科長梁莉；南山區沙河街道處副主任邱繼承等，分別予批評教育、誡勉、黨內警告、黨內嚴重警告、政務記大過及書面檢查處分。

事故發生於去年10月27日，深圳市南山區沙河街道歡樂谷景區內大型遊樂設施「雪域雄鷹」彈射過山車發生碰撞事故，造成28人入院，其中3人重傷，直接經濟損失397.50萬元人民幣（約433.5萬元港幣）。（廉潔深圳網/深圳特區報）