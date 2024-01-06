財新連載胡舒立文章 「重走前輩流亡路」 (01:39)

文章來自胡舒立2023年11月出版的新書《穿越在歷史邊緣——重走前輩蘇門答臘流亡路》，根據該書內容簡介，胡舒立用8天時間，在蘇門答臘重走大外公胡愈之夫婦和他的難友、著名作家郁達夫和王任叔等人的流亡之路，「完成了一次跨越80年的歷史尋蹤之旅，也釋放了多年積累的情結」。

財新網2023年10月25日刊登了《穿越在歷史邊緣》前言，提到太平洋戰爭爆發時，胡舒立的外公胡仲持（1900—1968）和他的哥哥胡愈之（1896—1986）分別在香港擔任《華商報》總編輯，在新加坡主編《南洋商報》。1942年1月，胡仲持在中共抗日組織東江縱隊的「秘密大營救」中脫離了險境。

文章<海上日與夜>記載，1942年2月日軍佔領新加坡前夕，胡愈之、郁達夫、王任叔、張楚琨等28位男女老少難民一起，擠上一條4米長的破舊舢板，逃離新加坡。

此前，《財新》於2023年12月25日刊出的年終社論<重溫實事求是思想路線>被下架，2023年最後一天刊登的<2023終有一別>專題也被刪除，海外又流傳「胡舒立被約談」、「胡舒立微博被清空」等說法，令各界關注胡舒立及財新狀況。胡舒立後來在微信朋友圈發帖，稱「接到許多祝賀，再次一併回覆：2024新年好！」被舊同事們視為「報平安」。（綜合報道）