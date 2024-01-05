出席紀念中美建交45周年招待會  王毅：搞脫鈎封堵必反噬自身 (23:39)

王毅就中美落實兩國元首三藩市會晤共識提出三點主張：要堅持相互尊重，當務之急是樹立正確認知；要堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧；要堅持合作共贏，壓艙之石是推進互利合作。

王毅表示，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態，本着平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍國家的主權和領土完整。中美社會制度、發展道路各異，不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈。

王毅說，雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的各項機制，盡快把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假信息製造的各種「繭房」，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶。（新華社）