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出席紀念中美建交45周年招待會  王毅：搞脫鈎封堵必反噬自身 (23:39)

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅今天（5日）在北京出席紀念中美建交45周年招待會。王毅在致辭中表示，中美關係發展歷程帶來了3點啟示：和平是中美關係最根本的基石，合作是中美相處最正確的選擇，共贏是中美交往最本質的特徵。他說，中美之間近7600億美元的雙邊貿易和2600多億美元的雙向投資，深刻反映兩國經濟結構高度互補，在全球產供鏈上的深度聯接，在共同發展上的利益與共。「人為搞脫鈎封堵，必然得不償失，反噬自身。」

王毅就中美落實兩國元首三藩市會晤共識提出三點主張：要堅持相互尊重，當務之急是樹立正確認知；要堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧；要堅持合作共贏，壓艙之石是推進互利合作。

王毅表示，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態，本着平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍國家的主權和領土完整。中美社會制度、發展道路各異，不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈。

王毅說，雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的各項機制，盡快把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假信息製造的各種「繭房」，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶。（新華社）

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