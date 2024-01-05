特斯拉在華召回安全隱患電動汽車  超過160萬輛進口及國產車 (22:32)

計劃包括，即日起，特斯拉召回生產日期在2022年10月26日至2023年11月16日期間的部分進口Model S和Model X電動汽車，共計7538輛。本次召回範圍內的車輛因車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱患。

即日起，特斯拉召回生產日期在2014年8月26日至2023年12月20日期間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計1610105輛。本次召回範圍內的車輛，在自動輔助轉向功能開啟情況下，司機可能誤用2級組合駕駛輔助功能，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

特斯拉將通過汽車遠端升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟體，使用者無需到店即可完成軟體升級。

美國國家公路交通安全管理局當地時間2023年12月13日表示，特斯拉因其自動駕駛系統相關風險，申請在美召回約200萬輛汽車，以進行軟件更新，安裝新的保護措施。（綜合報道）