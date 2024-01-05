明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

特斯拉在華召回安全隱患電動汽車  超過160萬輛進口及國產車 (22:32)

國家市場監管總局今天（5日）公布，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司日前根據有關法規要求，向中國國家市場監督管理總局備案了召回計劃。

計劃包括，即日起，特斯拉召回生產日期在2022年10月26日至2023年11月16日期間的部分進口Model S和Model X電動汽車，共計7538輛。本次召回範圍內的車輛因車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱患。

即日起，特斯拉召回生產日期在2014年8月26日至2023年12月20日期間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計1610105輛。本次召回範圍內的車輛，在自動輔助轉向功能開啟情況下，司機可能誤用2級組合駕駛輔助功能，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

特斯拉將通過汽車遠端升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟體，使用者無需到店即可完成軟體升級。

美國國家公路交通安全管理局當地時間2023年12月13日表示，特斯拉因其自動駕駛系統相關風險，申請在美召回約200萬輛汽車，以進行軟件更新，安裝新的保護措施。（綜合報道）

上 / 下一篇新聞