胡舒立朋友圈「報平安」：2024新年好 (23:50)

胡舒立該朋友圈帖子被舊同事們視為「報平安」，主要是因為近日多家境外傳媒報道，《財新》繼2023年12月25日刊出的年終社論<重溫實事求是思想路線>被下架後，2023年最後一天刊登的<2023終有一別>專題也被刪除。以及有關「胡舒立被約談」、「胡舒立微博被清空」等傳言四起。

<2023終有一別>盤點離世人物，把去年10月病逝的前國務院總理李克強排在首位，此外還有中國流亡醫生高耀潔、司法界「良心」江平、公開SARS真相的北京軍醫蔣彥永，以及1994年震驚中國的鉈中毒案受害者朱令等。

還有傳媒報道，胡舒立的新浪微博帳號內容也遭「清空」。不過，該帳號設定僅展示半年內的微博，雖然有34359條微博，但因久未更新，所以較早前已無法看到內容，難以確定是否被限制。

至於「約談」一事，是獨立學者吳祚來2023年12月30日在社交平台X 發帖，稱胡舒立近日在上海出差時被北京國安約談，並披露她與國安人員的「對答全文」，據稱詢問內容包括《財新》發表<重溫實事求是思想路線>社論的動機、她與前國家副主席王岐山有否聯繫等。不少人看完後表示「像是在看段子」、「知道是編的，可是符合邏輯啊」。

X 賬號「Mr Nyamuk 獨孤求敗」留言：「看到吳慢山（吳祚來文中所留筆名）三字才想起這個是你杜撰的，剛開始還以為是真的呢。」據稱，吳祚來去年11月也曾以筆名「吳慢山」發布虛構性政治文學。

有關「胡舒立被約談」的該篇文章，近日已被多個海外媒體引用。這次事件也令外界關注，財新傳媒在2024年前路如何。（綜合報道）