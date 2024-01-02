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即時兩岸

國足新年首戰輸港隊  網民狂批「丟人現眼」 (01:42)

中國男足國家隊昨天（1日）晚上9時30分在阿聯酉阿布扎比與香港隊進行國際足聯A級熱身賽，備戰亞洲杯。結果國足以1比2輸給港隊，是國足時隔39年再一次輸給港隊。除了輸波，國足還拿下3張紅牌，被內地傳媒直言「可謂是輸球又輸人」。消息在昨晚今晨再引起內地球迷嘩然，紛紛對國足冷嘲熱諷。

在新浪微博，網民各種留言評論都狂批國足。「歐巴我恨你」留言：「國家隊輸給地方隊了…別丟人了直接就地解散得了。」帳號「地瓜熊老六」說：「1比2輸了，還吃了3張紅牌，趕緊訂機票回來吧，別在外面丟人現眼了。」「老9_菜」提出質疑：「友誼賽三張紅牌？這是輸不起了啊！」

不少人都讚港隊更厲害，「趙麗穎金雯昕我女神」戲稱：「從今以後，國腳，我只承認中國香港隊。另一隊，算了。」「子天」揶揄道：「為什麼不找一個更弱的對手！」「淮北面孔」寫道：「（國足）2024年依舊發揮平穩，一如既往未讓我們失望！」

也有網民曲筆嘲諷國足，「傅正」諷刺說：「我強烈地認為，國足跟神劇爛片的作用是一樣的。它們是重建社會凝聚力的窪地。 在這個經濟下行的時代，人民可以透過對於國足的共同優越感，建立自己的文化自信。」「落魄山-李槐」認為「一個A股，一個國足，天朝兩大未解之謎」。「騎羊駝的喵」表示：「新年第一天，國足是懂怎麼找晦氣的！」（澎湃新聞、新浪微博）

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