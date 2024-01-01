回應蔡英文元旦講話  國台辦：望台胞十字路口正確選擇 (20:34)

陳斌華稱，2016年（蔡英文上任）以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造販賣「兩國論」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩。所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵兇戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源。

陳斌華表示，延續「蔡英文路線」，走謀「獨」挑釁的邪路，走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮愈來愈遠，離戰爭、衰退愈來愈近。希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對「台獨」，在何去何從的十字路口作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定和自身安全福祉。 （新華社）