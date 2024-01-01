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台鐵改制為公司  2027年推臥鋪觀光列車 (18:27)

台灣鐵路管理局今天（1日）正式改制為公營台灣鐵路股份有限公司，並舉行揭牌典禮。台鐵董事長杜微表示，今年度將會進行研議票價調漲方案。同時將積極推動道鐵道觀光，已規劃寢台列車（臥鋪列車），首度由民間買客車，台鐵協助行駛及維修，預計今年對外招商。

創建於1887年的台鐵改制為公司，杜微說，根據統計，退休或離職的員工預計1000名到1100名左右，不像外界估計有2000到3000人，新進員工也會加強教育訓練跟考核，不會影響春運服務。

杜微說，台鐵局過去的負債大約是1700億元新台幣（約439億港元），都將移轉給償債基金，台鐵公司是重新開始，未來只有短期負債，估計在2026年現金流就可以轉虧為盈。台鐵公司也發布安全憲章，包括建構完善的安全管理系統（SMS），營造安全無虞的營運環境。

根據台鐵提供的「福爾摩沙寢台列車」評估報告，將有展望景觀車廂、有臥床的客室包廂車、餐廳車廂、備餐車廂。旅客在專屬接待候車室，可享受地方特色候車餐點，也可針對旅客需求，提供專屬停留側線。若招商順利，希望2027年能上路營運，提升台灣鐵道觀光服務。

出席揭牌典禮的台灣總統蔡英文說，台鐵公司化這段路走了20年，感謝台鐵所有員工的貢獻。台鐵肩負政策跟社會責任，營運難以獲利的路段等，也成為台鐵財務負擔。藉由公司化賦予自主權跟提升營運效率，提供相關財務補助政策，讓台鐵公司財務可以正常化。前行政院長蘇貞昌表示，希望蔡英文「畢業後」邀卸任閣員一起搭台鐵走遍台灣，在車廂上看美景。（中央社）

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