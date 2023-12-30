明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

蔣經國日記新書發表  對民運人士要斬草除根 (23:54)

台灣總統府直屬機構國史館今天（30日）舉行《蔣經國日記（1970-1979）》新書發表暨座談會，國史館長陳儀深表示，前總統蔣經國在1979年不容許成立反對黨，到了1986年卻願意開放黨禁，藉由日記的出版，可以讓學界和社會大眾更瞭解蔣經國的個性、決策模式，以及黨外民主運動的艱難，台灣民主化的曲折過程。

陳儀深說，1970年代黨外民主運動興起，蔣經國在日記中常把這群要求民主的人稱作「陰謀份子」、「反動份子」，有時還懷疑背後有「共匪」或「美帝」的策動支持。

在場台灣大學歷史系教授陳翠蓮表示，《蔣經國日記》中，蔣經國極少提到民主、自由；把政權交接看成是子承父業，日記中時常出現要如何護衛父親蔣介石交給他的黨國，這和傳統帝王的思維方式並無二致。

陳翠蓮說，日記對中壢事件（1977年市民不滿選舉舞弊上街示威）、美麗島事件（1979年美麗島雜誌社成員發動的爭取民主自由運動）的描述，看不出1970年代的他，有走向民主化的構想，反而將反對者視為「敗類」。中壢事件後，蔣經國對反對勢力抱持較強硬態度，不允許台獨、不允許反對人士組黨、不贊成中央民意機構改選。在美麗島事件後的日記中，蔣經國寫到，對於「反動派」要一網打盡、斬草除根，這是為了黨國利益，不得不下此決心。

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復以錄影方式致詞憶述，1982年7月下旬，大陸人大副委員長廖承志寫信給蔣經國，蔣經國在一個周末把信給錢復看，並指出，「早晚這個東西他們會發表，你趕緊找李先念（後來擔任國家主席），告訴他，他又在那裏作統戰，我不會接受，我一定還是跟過去一樣宣布政策」。（中央社）

上 / 下一篇新聞