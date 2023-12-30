蔣經國日記新書發表  對民運人士要斬草除根 (23:54)

陳儀深說，1970年代黨外民主運動興起，蔣經國在日記中常把這群要求民主的人稱作「陰謀份子」、「反動份子」，有時還懷疑背後有「共匪」或「美帝」的策動支持。

在場台灣大學歷史系教授陳翠蓮表示，《蔣經國日記》中，蔣經國極少提到民主、自由；把政權交接看成是子承父業，日記中時常出現要如何護衛父親蔣介石交給他的黨國，這和傳統帝王的思維方式並無二致。

陳翠蓮說，日記對中壢事件（1977年市民不滿選舉舞弊上街示威）、美麗島事件（1979年美麗島雜誌社成員發動的爭取民主自由運動）的描述，看不出1970年代的他，有走向民主化的構想，反而將反對者視為「敗類」。中壢事件後，蔣經國對反對勢力抱持較強硬態度，不允許台獨、不允許反對人士組黨、不贊成中央民意機構改選。在美麗島事件後的日記中，蔣經國寫到，對於「反動派」要一網打盡、斬草除根，這是為了黨國利益，不得不下此決心。

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復以錄影方式致詞憶述，1982年7月下旬，大陸人大副委員長廖承志寫信給蔣經國，蔣經國在一個周末把信給錢復看，並指出，「早晚這個東西他們會發表，你趕緊找李先念（後來擔任國家主席），告訴他，他又在那裏作統戰，我不會接受，我一定還是跟過去一樣宣布政策」。（中央社）