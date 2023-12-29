全國人大公告  9將領被罷免人大代表職務  包括火箭軍空軍3司令 (22:27)

中央軍委聯合參謀部軍人代表大會決定罷免張振中的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

中央軍委裝備發展部軍人代表大會決定罷免張育林、饒文敏的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

海軍軍人代表大會決定罷免鞠新春的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

空軍軍人代表大會決定罷免丁來杭的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

火箭軍軍人代表大會決定罷免呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，張振中、張育林、饒文敏、鞠新春、丁來杭、呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧的代表資格終止。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的有關規定，張育林的第十四屆全國人民代表大會財政經濟委員會委員職務相應撤銷；丁來杭的第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、全國人民代表大會華僑委員會副主任委員職務相應撤銷；周亞寧的第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、全國人民代表大會外事委員會副主任委員職務相應撤銷。

公開資料顯示，張振中（62歲）是中央軍委聯合參謀部副參謀長，曾任火箭軍副司令，中將軍銜。

張育林（65歲）曾任國防科技大學校長、原總裝備部副部長，現任中央軍委裝備發展部副部長。饒文敏是中央軍委裝備發展部副部長。

鞠新春曾任海軍南海艦隊裝備部部長，南海艦隊副司令、司令。

呂宏曾任中部戰區陸軍副司令，現任火箭軍裝備部部長。李玉超（61歲）上將是中共第二十屆中央委員、火箭軍司令。李傳廣（62歲）是火箭軍副司令。周亞寧（66歲）上將是全國人大外事委員會副主任委員，曾任火箭軍司令。

丁來杭（66歲）上將曾任北部戰區空軍司令、解放軍空軍司令。

（綜合報道）