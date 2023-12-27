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即時兩岸

台灣初中生為女同學出頭  校內割頸殺死鄰班男生 (20:15)

台灣新北市某中學一名男學生聖誕節（25日）當天涉為女同學出氣，持彈簧刀到隔壁班級攻擊另一名男學生，割傷對方脖子及刺傷左胸口，傷者大出血命危送院。新北市教育局今天（27日）證實，傷者於昨晚死亡。

受害楊姓男生就讀中三，年約15歲。當時有女學生趁中午休息時，到隔壁班找其他女學生聊天，遭楊姓事主要求離開而引發口角。女學生氣憤離開，並找郭姓「契哥」（涉案男學生）去理論，進而發生推擠，郭姓男學生持彈簧刀揮砍對方。

涉嫌行凶的男學生涉及傷害罪嫌、女學生也涉教唆傷人等罪嫌，新北市警察局土城分局將2人帶回警局偵訊，訊後，依殺人未遂罪嫌將2人移送少年法庭審理。少年法庭裁定涉案男學生收容、女學生責付（指定看管）。

警方調查，涉嫌犯案的男女學生原就讀另一所中學，常在宮廟流連，認識不少天道盟太陽會、華山幫分子，不時以幫眾名義惹事生非；今年2月兩人伙同另5名學生，丟雞蛋霸凌原校一名女學生，還拍下被害女生頻磕頭認錯的影片，上傳網絡社群引發熱議，事後兩人轉學至現在的學校就讀。

台灣教育部今天對事件表達痛心及遺憾，並承諾檢討中介教育機制，強化校園高關懷對象的管教作為。由於安發現場有多名學生目睹事件，新北市教育局今天稱，事發班級先更換教室，心理師、社工師也進駐該校，協助穩定情緒與輔導心理。

針對有報道指被害學生身中10刀。檢方今天表示有驗屍，但牽涉《少年事件處理法》，不對外說明。（中央社、聯合報）

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