習近平在「紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會」上的講話（全文） (22:30)

（2023年12月26日，上午）

習近平

同志們，朋友們：

今天，我們懷着十分崇敬的心情，在這裏隆重集會，紀念中國共產黨、中國人民解放軍、中華人民共和國的主要締造者，中國各族人民的偉大領袖毛澤東同志誕辰130周年。

毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、戰略家、理論家，是馬克思主義中國化的偉大開拓者、中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是黨的第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。

毛澤東同志出生的那個年代，由於西方列強入侵和封建統治腐敗，具有5000多年文明歷史的中國已逐步成為半殖民地半封建社會，國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，中華民族遭受了前所未有的劫難，救亡圖存、振興中華成為全體中國人民的共同夢想。為了拯救民族危亡，中國人民奮起反抗，仁人志士奔走吶喊，太平天國運動、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命接連而起，各種救國方案輪番出台，但都以失敗告終。中國共產黨登上歷史舞台後，團結帶領全國各族人民，進行了艱苦卓絕的抵禦外敵入侵、反抗民族壓迫和階級壓迫的偉大鬥爭。在這關係國家存亡、民族解放的波瀾壯闊偉大鬥爭中，湧現了一批批人民英雄、民族脊梁，毛澤東同志就是他們中的傑出代表、一代偉人。

青年時代，毛澤東同志就以「自信人生二百年，會當水擊三千里」的壯志豪情，立下拯救民族於危難的遠大志向，投身救國救民的偉大事業。為了找到中國的出路，毛澤東同志「向大本大源處探討」，在反覆比較和鑒別中，毅然選擇了馬克思列寧主義，選擇了為實現共產主義而奮鬥的崇高理想，從此一生追尋，矢志不移。

毛澤東同志的一生是為國家富強、民族振興、人民幸福而不懈奮鬥的一生。新民主主義革命時期，以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人團結帶領人民，浴血奮戰、百折不撓，打敗日本帝國主義，推翻國民黨反動統治，完成新民主主義革命，建立了中華人民共和國，實現了近代以來中國人夢寐以求的民族獨立、人民當家作主。新中國成立後，團結帶領人民自力更生、發憤圖強，進行社會主義革命，消滅延續幾千年的封建剝削壓迫制度，確立社會主義基本制度，推進社會主義建設，實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革，取得了社會主義建設的偉大成就，使中國成為在世界上有重要影響的大國，積累起在中國這樣一個社會生產力水平十分落後的國家進行社會主義建設的重要經驗。

在幾十年艱難而輝煌的戰鬥生涯中，毛澤東同志為中華民族、中國人民建立了不可磨滅的歷史功勳，作出了光耀千秋的歷史貢獻。

毛澤東同志帶領人民開創了馬克思主義中國化的歷史進程。沒有革命的理論，就沒有革命的實踐。馬克思主義基本原理具有普遍適用性，只有同各國實際相結合才能顯示出強大的真理力量。毛澤東同志說，「馬克思列寧主義的偉大力量，就在於它是和各個國家具體的革命實踐相聯繫的。對於中國共產黨來說，就是要學會把馬克思列寧主義的理論應用於中國的具體的環境。」毛澤東同志高度重視、始終堅持用馬克思主義基本原理解決中國的實際問題，在同各種錯誤傾向作鬥爭並深刻總結中國革命經驗的過程中創立了毛澤東思想，在探索適合中國國情的社會主義建設道路的實踐中豐富和發展了毛澤東思想。毛澤東思想是馬克思列寧主義在中國的創造性運用和發展，是被實踐證明了的關於中國革命和建設的正確的理論原則和經驗總結，實現了馬克思主義中國化的第一次歷史性飛躍。毛澤東同志把辯證唯物主義和歷史唯物主義運用於無產階級政黨的全部工作，在中國革命和建設的長期艱苦鬥爭中形成了具有中國共產黨人鮮明特色的立場、觀點、方法，體現為實事求是、群眾路線、獨立自主三個基本方面。這是毛澤東思想活的靈魂。毛澤東思想是我們黨的寶貴精神財富，將長期指導我們的行動。毛澤東同志用馬克思主義之「矢」射中國具體實際之「的」的偉大實踐，為我們正確對待馬克思主義、不斷推進馬克思主義中國化時代化提供了光輝典範。

毛澤東同志帶領人民鍛造了偉大光榮正確的中國共產黨。中國革命、建設事業必須由一個先進政黨來領導。毛澤東同志指出：「沒有中國共產黨的努力，沒有中國共產黨人做中國人民的中流砥柱，中國的獨立和解放是不可能的，中國的工業化和農業近代化也是不可能的。」毛澤東同志是最早一批建立地方黨組織的領導人之一，參加了黨的一大會議，在井岡山鬥爭時期領導了紅軍和根據地黨的建設。他明確提出要把黨的建設作為一項「偉大的工程」來推進，並且成功領導實施了這一偉大工程。毛澤東同志是我們黨黨的建設理論的奠基人。他在馬克思主義政黨史上第一次科學地闡明了黨的建設同黨的政治路線的關係，揭示了黨的建設的基本規律，為加強黨的建設指明了方向；着重強調要從思想上建黨，創造了通過批評和自我批評進行思想教育的整風形式；創造性地運用民主集中制原則正確處理黨內關係、維護黨的團結統一；概括形成了黨的「三大作風」，成為中國共產黨區別於其他任何政黨的顯著標誌；在探索跳出歷史周期率的深刻思考中，給出了第一個答案，那就是「讓人民來監督政府」，等等。新中國成立後，毛澤東同志積極探索執政黨建設規律，強調要始終保持謙虛謹慎、戒驕戒躁、艱苦奮鬥的作風，高度警惕並着力防範黨員幹部腐化變質，堅決懲治腐敗，等等，積累了執政條件下黨的建設的初步經驗。毛澤東同志親手締造的中國共產黨，在一次次革命性鍛造中不斷走向成熟，始終走在時代前列，成為全國人民的主心骨，成為中國革命、建設、改革事業的堅強領導核心。

毛澤東同志帶領人民建立了人民當家作主的新中國。為人民謀幸福、為民族謀復興是我們黨的初心使命。我們黨自成立之日起就致力於建設人民當家作主的新社會。毛澤東同志強調，「我們是人民民主專政，各級政府都要加上『人民』二字，各種政權機關都要加上『人民』二字。」新中國的成立，實現了中國向人民民主制度的偉大跨越，掌握了自己命運的中國人民，通過各種途徑參與管理國家事務，管理經濟、文化和社會事務。毛澤東同志指出：「中國的命運一經操在人民自己的手裏，中國就將如太陽升起在東方那樣，以自己的輝煌的光焰普照大地，迅速地蕩滌反動政府留下來的污泥濁水，治好戰爭的創傷，建設起一個嶄新的強盛的名副其實的人民共和國。」在黨的領導下，新生的人民政權實現和鞏固全國各族人民的大團結，實現和鞏固全國工人、農民、知識分子和其他各階層人民的大團結。大力推動經濟建設，奮力改變一窮二白的落後面貌，有力保障了人民的基本生活需要；不斷發展社會主義文化，提高人民群眾的思想道德和科學文化素質；建立和發展了包括「兩彈一星」在內的強大國防力量，徹底結束了舊中國屢遭外敵入侵的歷史，我國國防力量走在世界前列；堅持獨立自主的和平外交政策，堅定維護國家獨立主權尊嚴，徹底結束了舊中國的屈辱外交，中國作為一個獨立的、具有完整主權的國家屹立於世界東方。古老的中國在人民的手中換了人間，中國人民揚眉吐氣，新中國的國際地位日益提高。

毛澤東同志帶領人民創建了先進的社會主義制度。只有社會主義才能救中國、才能發展中國。毛澤東同志指出：「社會主義制度的建立給我們開闢了一條到達理想境界的道路。」在中央蘇區和延安時期，毛澤東同志為建立人民民主主義的制度，進行了大量的理論和實踐探索。新中國成立後，毛澤東同志領導制定《中國人民政治協商會議共同綱領》、《中華人民共和國憲法》，確定了我國的國體、政體、國家結構形式，建立了新中國國家政權組織體系，建立起人民代表大會制度、中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度。1956年，我國基本完成對生產資料私有制的社會主義改造，基本上實現生產資料公有制和按勞分配，建立起社會主義經濟制度。在開展大規模社會主義建設中，還探索建立了社會主義科技、教育、文化、醫療衛生等方面的具體制度。毛澤東同志領導建立的植根中華大地、符合中國國情、體現人民願望的社會主義制度具有無比優越性，不僅在推進社會主義革命和建設中發揮了重要作用，並且為當代中國的一切發展進步奠定了根本政治前提和制度基礎。

毛澤東同志帶領人民締造了戰無不勝的新型人民軍隊。沒有一個人民的軍隊，便沒有人民的一切。毛澤東同志最早提出並領導武裝鬥爭、創建人民軍隊工作。在艱苦卓絕的革命戰爭中，他系統解決了以農民為主要成分的革命軍隊如何建設成為一支無產階級性質的、具有嚴格紀律的、同人民群眾保持親密聯繫的新型人民軍隊的問題。他規定了人民軍隊全心全意為人民服務的唯一宗旨，規定了黨指揮槍的原則，確立了政治建軍原則，制定了三大紀律八項注意，實行政治、經濟、軍事三大民主，執行官兵一致、軍民一致和瓦解敵軍的原則，形成了一套人民軍隊政治工作的方針和方法，系統提出了建設人民軍隊的思想，制定了一系列人民戰爭的戰略戰術，為人民軍隊打敗國內外異常兇惡的敵人、奪取中國革命的勝利提供了根本指引。新中國成立後，毛澤東同志深入探索人民軍隊建設新的特點規律，提出必須加強國防，建設現代化革命武裝力量和發展現代化國防技術的重要指導思想，為鞏固新生人民政權、確立中國大國地位、維護中華民族尊嚴提供了堅強後盾。毛澤東同志親手締造的人民軍隊，成為忠誠於黨、忠實執行革命政治任務的武裝力量，成為完全徹底為中國人民奮鬥的子弟兵，是保證國家獨立、人民幸福、國防鞏固的堅強柱石。

毛澤東同志把自己的一生獻給黨和人民，留下了永志後人的崇高精神風範。毛澤東同志展現出一個偉大革命領袖高瞻遠矚的政治遠見、堅定不移的革命信念、勇於開拓的非凡魄力、爐火純青的鬥爭藝術、傑出高超的領導才能、心繫人民的赤子情懷、坦蕩寬廣的胸懷境界、艱苦奮鬥的優良作風，贏得了全黨全國各族人民的愛戴和敬仰，毛澤東同志的崇高精神風範永遠是激勵我們繼續前進的強大動力。

同志們、朋友們！

社會主義是人類歷史上全新的事業，由於中國是在極為落後的基礎上進行社會主義革命和建設的，沒有現成的經驗可以借鑒，在前進道路上出現這樣那樣的曲折和失誤是難以完全避免的。正如毛澤東同志所指出，「對於建設社會主義的規律的認識，必須有一個過程。必須從實踐出發，從沒有經驗到有經驗，從有較少的經驗，到有較多的經驗，從建設社會主義這個未被認識的必然王國，到逐步地克服盲目性、認識客觀規律、從而獲得自由，在認識上出現一個飛躍，到達自由王國。」不能否認，毛澤東同志在社會主義建設道路的探索中走過彎路，特別是發動和領導「文化大革命」這個嚴重錯誤。對毛澤東同志的歷史功過，我們黨已經作出了全面評價，他的功績是第一位的，錯誤是第二位的，他的錯誤是一個偉大的革命家、偉大的馬克思主義者所犯的錯誤。

改革開放以後，我們黨解決了正確評價毛澤東同志和毛澤東思想的歷史地位、根據新的實際和歷史經驗確立中國實現社會主義現代化的正確道路這兩個相互聯繫的重大歷史課題，作出了把黨和國家的工作重點轉移到以經濟建設為中心的社會主義現代化建設上來、堅持四項基本原則、實行改革開放的歷史性決策，開啟了建設中國特色社會主義的新長征。為加快推進社會主義現代化，我們黨堅持黨的基本路線不動搖，大力推進實踐基礎上的理論創新、制度創新、文化創新以及其他各方面創新，實行社會主義市場經濟體制，實現了從生產力相對落後的狀況到經濟總量躍居世界第二的歷史性突破，實現了人民生活從溫飽不足到總體小康、奔向全面小康的歷史性跨越，為我國社會主義現代化建設和中華民族偉大復興提供了充滿新的活力的體制保證和快速發展的物質條件。

黨的十八大以來，我們黨在新中國成立特別是改革開放以來長期探索和實踐基礎上，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，採取一系列戰略性舉措，推進一系列變革性實踐，實現一系列突破性進展，取得一系列標誌性成果，戰勝一系列重大風險挑戰，成功推進和拓展了中國式現代化，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，為強國建設、民族復興偉業提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。

同志們、朋友們！

對毛澤東同志的最好紀念，就是把他開創的事業繼續推向前進。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是全黨全國各族人民在新時代新征程的中心任務。這是毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。新征程上，我們要不忘初心、牢記使命，堅定歷史自信、把握歷史主動，把中國式現代化宏偉事業不斷推向前進。

要充分激發全體人民的歷史主動精神。人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力。中國式現代化是全體中國人民的事業，必須緊緊依靠人民，匯聚蘊藏在人民中的無窮智慧和力量，才能不斷創造新的歷史偉業。我們要堅持人民是創造歷史根本動力的歷史唯物主義基本觀點，堅持人民主體地位，充分尊重人民所表達的意願、所創造的經驗、所擁有的權利、所發揮的作用，把維護好、實現好、發展好最廣大人民根本利益作為一切工作的出發點和落腳點，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。要健全人民當家作主的制度體系，發展全過程人民民主，保證人民始終是國家的主人、社會的主人、自己命運的主人，享有更廣泛、更真實、更便捷的民主權利和自由。要完善維護社會公平正義的制度機制，保障人民平等參與、平等發展權利，讓每一位辛勤勞動、艱苦奮鬥、創新創造者都有夢想成真、人生出彩的機會。要着力保障和改善民生，辦好各項民生事業，聚焦人民群眾所思所盼所憂所急，解決好同老百姓生活息息相關的就業、教育、醫療衛生、養老托幼、社會保障等民生問題，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，推動全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。要把握新形勢下群眾工作的特點和規律，走好新時代群眾路線，在深入實際、深入群眾的躬身實踐中，增進群眾感情、把準群眾脈搏、精準服務群眾，滿足人民多層次多樣化需求，把工作做到人民群眾心坎上，始終保持同人民群眾的血肉聯繫，始終接受人民批評和監督，始終同人民同呼吸、共命運、心連心，使中國式現代化擁有最可靠、最深厚、最持久的力量源泉！

要不斷開闢馬克思主義中國化時代化新境界。馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想。毫不動搖堅持、與時俱進發展馬克思主義，大力推進實踐基礎上的理論創新，自覺用中國化時代化的馬克思主義指導新的實踐，是我們黨把握歷史主動、緊跟時代步伐、不斷開創事業發展新局面的成功之道。實踐永無止境，理論創新永無止境，認識真理永遠不會完結。中國式現代化為黨的理論創新開闢了廣闊前景，提出了新的更加艱巨繁重的任務。我們要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，深入探索中國式現代化建設規律，不斷回答實踐遇到的嶄新課題，以理論創新引領實踐創新。譜寫馬克思主義中國化時代化新篇章，需要全黨共同努力。廣大黨員幹部特別是各級領導幹部要以科學的態度對待科學、以真理的精神追求真理，增強堅持真理的勇氣、探索真理的勁頭，開動腦筋、勤於思考，積極提出真知灼見，為黨的理論創新貢獻智慧和力量。人民的創造性實踐是理論創新的不竭源泉，要真心拜人民為師，及時總結人民群眾創造的新鮮經驗，使黨的理論真正成為人民所喜愛、所認同、所擁有的理論。要樹立世界眼光，深刻洞察人類發展進步潮流，積極回應各國人民普遍關切，為解決人類面臨的共同問題貢獻中國智慧。要以海納百川的開放胸襟學習和借鑒人類社會一切優秀文明成果，不斷豐富黨的理論創新的思想文化資源。

要進一步深化改革開放。改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，是決定中國式現代化成敗的關鍵一招。推進中國式現代化，必須進一步全面深化改革開放，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力。我們要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精準發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙。要深化經濟體制改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加快構建新發展格局，構建全國統一大市場，健全宏觀經濟治理體系，激發各類經營主體活力，加快形成有利於高質量發展的體制機制。要深化科技體制改革，發揮新型舉國體制優勢，強化國家戰略科技力量，強化企業科技創新主體地位，優化配置創新資源，努力突破關鍵核心技術，推動實現高水平科技自立自強。要協同推進文化體制、社會體制、生態文明體制等各領域改革，全方位為中國式現代化源源不斷注入新的動力。現代化離不開開放，開放成就現代化。我們要不斷擴大高水平對外開放，堅定奉行互利共贏的開放戰略，依託我國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，增強國內國際兩個市場、兩種資源聯動效應，穩步推進規則、規制、管理、標準等制度型開放，提升貿易投資合作質量和水平，不斷拓展中國式現代化的發展空間。

要深入推進全面從嚴治黨。領導我們事業的核心力量是中國共產黨。中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化，只有時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，把黨建設得更加堅強有力，才能確保中國式現代化劈波斬浪、行穩致遠。要落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設統領黨的建設各項工作，健全全面從嚴治黨體系，全面推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，使我們黨堅守初心使命，走在時代前列，始終保持蓬勃生機和旺盛活力。要順應中國式現代化事業發展新要求，着力造就忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍。教育引導廣大黨員、幹部以強烈的政治責任感和時不我待的緊迫感，及時更新思想觀念，補齊素質短板，提高履職能力，勇立時代潮頭，爭當事業尖兵，堅決摒棄一切固守舊思維、舊理念、老套路、老辦法的懶漢思想，堅決反對一切不擔當不作為、推脫躲繞、不思進取的躺平行為。各級黨組織要以鮮明態度，為擔當者擔當，為負責者負責，為幹事者撐腰，積極營造有利於幹事創業的良好環境。要堅持以嚴的基調正風肅紀，從領導機關和領導幹部做起，重實幹、做實功、求實效，着力克服形式主義、官僚主義，讓廣大黨員幹部尤其是基層幹部把更多精力集中到推動發展、服務群眾上。腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗鬥爭一刻也不能停歇。要堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續保持懲治腐敗高壓態勢，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，確保我們黨永遠不變質、不變色、不變味。

要堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一。中國式現代化需要全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉。我們要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局。實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展。中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

要推動構建人類命運共同體。胸懷天下是我們黨百年奮鬥的一條重要歷史經驗。中國式現代化是走和平發展道路的現代化，既造福中國人民，又促進世界各國現代化。我們將堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。我們將堅定維護國際關係基本準則，維護國際公平正義，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，尊重各國主權和領土完整，反對一切形式的霸權主義和強權政治。我們將堅持經濟全球化正確方向，堅定奉行互利共贏的開放戰略，共同培育全球發展新動能，推動建設開放型世界經濟，反對保護主義。我們將高質量共建「一帶一路」，同各國加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為國際經濟合作打造新平台。我們將積極參與全球治理體系改革和建設，踐行共商共建共享的全球治理觀，堅持真正的多邊主義，促進國際關係民主化，推動全球治理變革朝着更加公正合理的方向發展。中國的發展是世界和平力量的增長，無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

同志們、朋友們！

一百多年前，毛澤東同志說：「我們總要努力！我們總要拼命的向前！我們黃金的世界，光華燦爛的世界，就在前面！」今天，毛澤東等老一輩革命家開創的偉大事業正欣欣向榮，他們追求的偉大理想正在變成現實，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景。讓我們更加緊密地團結起來，只爭朝夕、頑強奮鬥，沿着中國特色社會主義道路，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而奮勇前進！（新華社）