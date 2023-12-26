中船重工原董事長胡問鳴受賄罪成一審獲刑13年 (18:32)

最高法院通報，法院經審理查明，被告胡問鳴2001年至2020年擔任中國航空工業第一集團公司蘇州長風有限責任公司董事長兼總經理、中國航空工業第一集團公司機載設備部部長、中國航空工業第一集團公司副總經理、中國航空工業集團公司副總經理、中國船舶工業集團有限公司董事長等職務時，為有關單位和個人在工程承攬、業務合作、資產收購、幹部提拔和吸存攬儲等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣5986萬餘元，其中995萬餘元未實際取得。

2013年至2015年，胡問鳴擔任中國船舶工業集團有限公司黨組書記、董事長期間，接受他人請託並收受賄賂，在該集團下屬公司資產重組過程中，故意違背國有資產經營管理職責，違規對民營船廠資產進行收購，造成特別重大損失。

據央視此前報道，胡問鳴率領長風機械總廠的科研團隊為國產戰機殲10研製了飛機座艙顯示系統等機載裝置。在中船重工任職時，胡問鳴全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造，是國產航母的研製總指揮。

（綜合報道）