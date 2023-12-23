「鉈中毒」案受害清華女生朱令去世　事發逾29年真相未明 (13:34)

清華大學今晨（23日）在官方微博發文表示，「我校1992級校友、勇敢堅強的朱令於2023年12月22日在北京去世。朱令多年來與病痛頑強抗爭。在朱令的生命中，一直有眾多校友、社會各界和學校的關心、支持和鼓勵。我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。願朱令此去有琴聲相伴、一路走好。」

朱令的父親吳承之表示，朱令於周五晚上10時59分離世，「醫院也盡力搶救了，會安葬在北京。」11月18日，長年臥牀的朱令腦瘤發作，顱壓過高，瞳孔放大，高燒至39°C，陷入重度昏迷。當時家人表示，已經做好了準備，決定不再對她進行傷害性治療。

北京清華大學1992級化學系女生朱令在1994年11月底出現怪病，包括肚痛、掉髮，直到1995年才被診斷為鉈中毒。朱令昏迷半年之後蘇醒，但已下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失，餘生只能躺在病牀。

警方調查認為朱令的室友孫維有重大嫌疑，惟因案件缺乏證據，從未進入訴訟階段。北京警方在1998年8月25日以無果的結論結案，同年解除對孫維的出入境管制和嫌疑人身分，孫維也改名孫釋顏移居澳洲。廿多年來朱令案不時引起討論，北京警方也曾發文感謝社會各界關注，對該案未能偵破深感遺憾。

（清華大學微博/南方都市報/極目新聞）