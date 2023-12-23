江蘇18歲女子反咬老鼠天靈蓋報仇  接診醫生一時不懂處理 (00:46)

發布短片的網民透露，女事主是她室友，當時老鼠從坑渠跑出來，跑進屋內後被室友抓住，老鼠就咬了她手部一口，室友覺得自己被挑釁了，就朝老鼠的頭反咬了一口，「把牠天靈蓋那裏咬了兩個牙印」。事後她和室友去看醫生，醫生表示從業以來沒見過先例，最後幫她注射了破傷風和狂犬病疫苗。目前事主無大礙。

根據網帖的圖片，顯示事主是無錫市錫山人民醫院的急診病例，18歲，被老鼠咬傷右手，並反咬老鼠，咬老鼠導致唇角有傷口，要求進行狂犬病及破傷風治療。

長春疾控中心指出，被老鼠咬傷只是在理論上可能感染狂犬病，但實際從未發生過，老鼠傳播狂犬病的風險可以忽略不計。老鼠咬傷並不會傳播鼠疫，即使真的因為老鼠咬傷而感染了出血熱病毒，接種出血熱疫苗也來不及預防。正確的做法應該是及時去醫院處理傷口，觀察兩周。至於人咬老鼠後的處理，疾控中心沒有介紹。

該新聞令網民大表震撼，紛紛留言稱「這是一條看懂了標題但是不敢相信的新聞…」「生老鼠的味道如何？」「老鼠受傷情況如何？」「重點這個老鼠從下水道出來的，嘔吐！」「想知道她男朋友有何感想？」

（瀟湘晨報、九派新聞、新浪微博）