全國人大常委會議將審刑法修正案  完善行賄罪從重處罰 (23:48)

2023年7月，十四屆全國人大常委會第四次會議對刑法修正案（十二）草案進行了初次審議。臧鐵偉說，根據各方面意見，提請本次常委會會議審議的草案二次審議稿擬作出修改。當中包括完善非法經營同類營業罪規定，將犯罪主體由「董事、經理」修改為「董事、監事、高級管理人員」。同時，進一步完善行賄罪從重處罰情形，「這次修改是在2015年通過的刑法修正案（九）修改行賄犯罪的基礎上對行賄犯罪的又一次重要修改，從刑法上進一步明確規定，對一些嚴重行賄情形加大刑事追責力度。本次修改還進一步調整、提高了單位行賄罪、對單位行賄罪等相關賄賂犯罪的刑罰，加強犯罪懲治。」

臧鐵偉還介紹，提請本次常委會會議審議的慈善法修改決定草案，引導慈善組織規範開展募捐活動；糧食安全保障法草案方面，明確樹立「大食物觀」，完善食物供給體系；農村集體經濟組織法草案增加規定發展新型農村集體經濟的途徑，明確農村集體經濟組織可以探索通過資源發包、物業出租、居間服務、經營性財產參股等多樣化途徑發展新型農村集體經濟。（新華社）