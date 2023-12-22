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即時兩岸

山東「雪窩」威海遭遇極端暴雪　積雪厚度遠超原紀錄「如北極」 (18:42)

山東威海今天（22日）暴雪加劇，自19日夜開始已經持續三天三夜下雪，威海文登站今晨積雪深度達74厘米，打破山東積雪深度54厘米的紀錄，當地網友稱「宛如北極科考」。

山東省煙台市氣象局介紹，煙台和威海作為典型的海濱城市，由於冬天降雪較多，形成了獨特的海濱雪城風貌，被稱為「中國雪窩」。且兩個城市的降雪以冷流雪為主，佔總降雪日數的比例高達80%以上。煙台萊山機場氣象統計資料顯示，當地冷流雪年平均日數在39天左右。

冷流雪也被稱為冷平流降雪，是由於冬季黃海與渤海相對於內陸溫暖而濕潤，強冷空氣經過暖海面，被加熱加濕，到達山東半島北部地區，被山東半島中部丘陵地形阻擋，空氣逐漸飽和且在山脈以北堆積，形成了長時間的降雪。因此，這種降雪又被稱為海效應降雪。

氣象專家分析認為，近期中國大部分地區的持續氣溫偏低與北極渦旋有關。北極渦旋是指地球極地上空的渦旋系統，把冷空氣限制在北極地區。但是，當北極渦旋發生變化時，就會導致冷空氣的南下。今年冬季，北極渦旋出現了較強的分裂現象，使得冷空氣的南下路徑和強度發生了變化，從而影響了中國的氣溫。山東省氣象台首席預報員楊成芳表示，這次暴雪過程屬於一次極端事件。（中通社、中新社）

 

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