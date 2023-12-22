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回應裁判文書網關閉說法  最高法院：案例庫和裁判文書網互為補充 (18:27)

中國最高法院將建立「人民法院案例庫」，引發公眾對裁判文書網是否將關閉、影響司法公開透明的擔憂。最高法院今天（22日）指出，案例庫和裁判文書網是互為補充、相得益彰的關係，不是要以庫代網、此開彼關。

最高法院今日發布關於徵集人民法院案例庫參考案例的公告。法院案例庫將收錄經最高法院審核認為對類案具有參考示範價值的權威案例。案例庫建成後，將覆蓋各類罪名、案由，在同一罪名、同一案由下的不同法律適用問題也將有相應案例。

與此同時，最高法院2013年建立的中國裁判文書網，因上網文書數量自2020年起逐年下跌，近日引來批評。

最高法院相關部門負責人就徵集人民法院案例庫參考案例有關問題答記者問，負責人稱，自2021年以來，優化裁判文書公開機制的工作一直在開展，但從未叫停。為針對性解決裁判文書網使用不便、檢索不準、標準不一等問題，最高法院於2023年7月決定建設「人民法院案例庫」。

負責人指出，與之前將裁判文書「上傳了事、簡單累加」的公開方式相比，案例庫將收錄對類案具有參考示範價值，並經最高法院審核認可的權威案例，未來將成為裁判文書網在應用和效能上的「升級版」。負責人還說，案例庫建成後，會向包括專家學者、律師、當事人等在內的公眾開放。

（新華社、人民日報）

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