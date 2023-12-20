習近平與俄總理米舒斯京會晤　籲共同維護產業鏈供應鏈安全穩定 (14:48)

習近平指出，中俄兩國開展密切交往，各領域務實合作健康穩定發展。今年，前11個月雙邊貿易提前實現年貿易額2000億美元目標。維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。中方願同俄方以明年中俄建交75周年為新起點，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應。

習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。中國堅定推動高質量發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機遇。習近平又提到，雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多開展豐富多彩的人文交流活動，夯實兩國世代友好的社會和民意基礎。

米舒斯京提到昨天（19日）中俄雙方成功舉行俄中總理第二十八次定期會晤。俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。他還就甘肅地震向習近平轉達俄羅斯政府和人民的慰問，表示俄方願根據中方需要提供救援幫助。（央視新聞）